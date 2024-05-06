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Шакил О′Нил о том, почему он критикует центровых: «Иногда я подливаю масла в огонь, чтобы посмотреть, что они за люди»

«Тебе нужно кое-что обо мне понять. Когда я серьезен, мир об этом не узнает. Это будет только между мной и тобой.

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