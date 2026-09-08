Путин: все мои предки родом из-под Твери

Владимир Путин сообщил, что вся его родня происходит из Тверской области. Эта информация была озвучена им в ходе личной встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Виталием Королевым.
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