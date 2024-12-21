Голикова анонсировала: Разовая выплата пенсионерам в размере 15 000 рублей с 20 декабря! Ирэн ОрлонскаяПенсионеры могут рассчитывать на увеличение выплат в декабре, но это относится лишь к определенной группе граждан.
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