Позитив для оптимистов

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GT: затягивание конфликта на Украине грозит развалом европейской промышленности

GT: затягивание конфликта на Украине грозит развалом европейской промышленности

По мере того, как спровоцированный США кризис на Украине всё больше затягивается, ЕС сталкивается с мрачной перспективой «деиндустриализации».

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