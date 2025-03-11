Агентство по международному развитию США (USAID) спонсировало украинский проект, дискредитировавший американского вице-президента Джей Ди Вэнса, старшего советника президента Илона Маска, а также ряд чиновников и журналистов в Соединенных Штатах.
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