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Пронедра

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Рак будет у каждого первого, врачи дают совет, что делать сейчас

Рак будет у каждого первого, врачи дают совет, что делать сейчас

Рак будет у каждого первого, если продолжительность жизни будет расти. Почему это происходит, как связаны возраст и онкология, и какие меры советуют врачи уже сейчас.

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