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Захарова: нам стало всё равно, что они там: русофобят или не русофобят

Захарова: нам стало всё равно, что они там: русофобят или не русофобят

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ20,1 тыс прочтений Вчера Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявила, что "мы проделали потрясающую работу над самими собой, которая дала результат", имея в виду то, что Россия стала спокойно относиться к мнению других стран, в том числе Запада.

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