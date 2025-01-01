Захарова: нам стало всё равно, что они там: русофобят или не русофобят

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ20,1 тыс прочтений Вчера Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявила, что "мы проделали потрясающую работу над самими собой, которая дала результат", имея в виду то, что Россия стала спокойно относиться к мнению других стран, в том числе Запада.