Вертолет МЧС возобновил поиск альпинистов на горе Дыхтау

В Кабардино-Балкарии продолжаются поиски двух альпинистов, которые исчезли 20 сентября во время восхождения на Дыхтау.
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