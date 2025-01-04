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Исцеление через селфи: заявление Зеленского взорвало Сеть

Исцеление через селфи: заявление Зеленского взорвало Сеть

Клоун, возглавивший Киевский режим, Владимир Зеленский во вчерашнем интервью в эфире телемарафона заявил, что после его визита к неходящему бойцу тот начал ходить.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... вот что значи тсвоевременно дерьмо не утилизировать, воняет сильно!!!
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11 час.
Александр Плешков
мальчиш плохиш обкурился от дши
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10 час.
СЗ
Светлана Зуева
Название сией болезни украинская или еврейская шизофрения......не лечится,только секир-башка!
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10 час.

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