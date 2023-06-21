В Магадане сотрудник патрульно-постовой службы полиции убедил местного жителя не совершать необдуманный поступок

В вечернее время в полицию г. Магадана поступило сообщение о мужчине, который стоял на подоконнике и намеревался выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на пятом этаже одного из домов по проспекту Карла Маркса.
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