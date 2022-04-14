«Reverse side of the medal»: Крейсер «Москва» затонул

14.04.2022 03:12 (Мск), Москва Михаил Рябов. Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» затонул после пожара, утверждает специализирующийся на освещении боевых действий в «горячих точках» российский Telegram-канал «Reverse side of medal».
14.04.2022 03:12 (Мск), Москва Михаил Рябов. Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» затонул после пожара, утверждает специализирующийся на освещении боевых действий в «горячих точках» российский Telegram-канал «Reverse side of medal».
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