Страна и люди

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«Reverse side of the medal»: Крейсер «Москва» затонул

«Reverse side of the medal»: Крейсер «Москва» затонул

14.04.2022  03:12 (Мск), Москва Михаил Рябов.   Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» затонул после пожара, утверждает специализирующийся на освещении боевых действий в «горячих точках» российский Telegram-канал «Reverse side of medal».

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