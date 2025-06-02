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Петербургский дневник

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Юрист Владимирова: июнь будет не самым выгодным месяцем для отпуска в 2025 году

Юрист Владимирова: июнь будет не самым выгодным месяцем для отпуска в 2025 году

Россиян ожидает всего 19 рабочих дней Отпуск в июне будет не самым выгодным для россиян, так как в нем будет всего 19 рабочих дней и длинные праздничные выходные, сообщила РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

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