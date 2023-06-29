Театр абсурда

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Долгий миг Путина: Лукашенко объяснил решение президента России по «Вагнеру»

Долгий миг Путина: Лукашенко объяснил решение президента России по «Вагнеру»

Элегантность опытного бретера Во вторник второй наш президент, Александр Лукашенко, ответил на вопросы, которые остались после выступления в понедельник первого нашего президента Владимира Путина по поводу выступления Евгения Пригожина в субботу.

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