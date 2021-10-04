ВСХЛИП УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИПолитикаВСХЛИП УЧИТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ ЛАРИСА КАЗАКЕВИЧ Мне прислали отрывки из детских сочинений. Да, неграмотные, хотя учитель их исправил, кроме первого.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья Косцова (Белугина)Все эти "всхлипы" уже пора занести в классику, архивировать. Это всё ещё в 90х годах публиковалось. Неужели в школах нету новых "всхлипов"?Наталья Горбунова (иванова)Новых полно! Я за 46 лет работы очень много собрала. "Голова с грудью Мусы Джалиля стоит на высоком постаменте"( ребёнок позабыл слово "бюст" или посчитал его неприличным. "На поле битвы раздавались стоны и крики мертвецов"."В цирке мы видели разных животных: слонов, обезьян, тигров, клоунов и других...". "Возле окна, которое было вырезано в потолке, сидела девочка и перебирала цветы"."Наташа стояла, опустив свои тоненькие руки с чуть определённой грудью..." "Андрей обнял трепыхающийся счастливый стан Наташи, и они закружились в вальсе". "Мастерице Марии Уховой была вручена медаль "За шали из казачьего пуха"... "Комсомол ни в чём не отказывал партии!".ТатьянаОооочень печально!! Даже не скажешь: богат и многообразен русский язык...Комментировать
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