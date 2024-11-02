В Смоленске учащихся школ приглашают принять участие во всероссийском проекте «Урок цифры»

Благодаря интерактивным тренажерам юные смоляне смогут примерить на себя роли IT-специалистов С 5 по 24 ноября этого года VK проведет новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Магазин приложений», участие в котором могут принять школьники со всей страны, в том числе из Смоленской области.
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