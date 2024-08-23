В Ростовской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в попытке кражи денег из банковского терминала

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области, а также территориального отдела уголовного розыска и Госавтоинспекции Волгоградской области, при поддержке бойцов специального подразделения, задержали двоих подозреваемых в попытке кражи денежных средств из банковского терминала.