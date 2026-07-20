Севастополь под ударом: два сбитых БПЛА раскрывают, как Украина пытается сломать оборону Крыма изнутри

В ночь на 21 июля Севастополь снова отразил атаку украинских БПЛА. Два дрона сбиты над Северной стороной, пострадавших нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде235 подписчиков
Популярные статьи
- У режима Зеленского начинается истерика: укроПВО очень быстро слепнет, а Киев теряет 37–40 локомотивов ежемесячно
- Добровольцы для Литвы кончились: Берлин переводит солдат приказами, Вильнюс готовит ядерный вопрос
- Лиман пропал из сводок Минобороны. Что скрывает операция «Вивальди» и откуда взялся второй Купянск
Свежие комментарии