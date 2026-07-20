Сила в правде
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Сила в правде

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Севастополь под ударом: два сбитых БПЛА раскрывают, как Украина пытается сломать оборону Крыма изнутри

Севастополь под ударом: два сбитых БПЛА раскрывают, как Украина пытается сломать оборону Крыма изнутри

В ночь на 21 июля Севастополь снова отразил атаку украинских БПЛА. Два дрона сбиты над Северной стороной, пострадавших нет.

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