Суд приговорил чиновницу из Тюмени к 9 годам колонии за взятки

Начальник отдела жилищной инспекции Тюменской области Алёна Захарченко приговорена к 9 годам колонии за получение взяток на общую сумму 3 млн рублей от коммерческой организации, занимавшейся установкой аппаратов с питьевой водой.
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