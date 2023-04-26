Аргументы недели

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Экс-депутат Килинкаров: итоги предстоящих президентских выборов на Украине будут зависеть от решения США

От решения Соединенных Штатов Америки будет зависеть то, кто выиграет президентские выборы на Украине, которые начнутся в 2024 году.

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