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Busan film fest kicks off with big stars and lofty ambitions

The 31st Busan International Film Festival kicked off Tuesday night as Asia's largest film festival builds on its growing global stature.

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