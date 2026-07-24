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Нижегородская правда

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Плату за вывоз мусора для нижегородских сельхозпредприятий решили не повышать

Плату за вывоз мусора для нижегородских сельхозпредприятий решили не повышать

Плату за вывоз мусора для сельхозпредприятий в Нижегородской области решили не повышать. Решение приняли по итогам рабочего совещания с участием региональных операторов, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

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