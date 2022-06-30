Умер Джон Висентин — гендиректор Xerox Holdings

«Уважаемый лидер Xerox Holdings Corporation, заместитель председателя и генеральный директор Джон Висентин, скоропостижно скончался вчера из-за осложнений, вызванных продолжающейся болезнью», — говорится в опубликованном заявлении на сайте Xerox.
«Уважаемый лидер Xerox Holdings Corporation, заместитель председателя и генеральный директор Джон Висентин, скоропостижно скончался вчера из-за осложнений, вызванных продолжающейся болезнью», — говорится в опубликованном заявлении на сайте Xerox.
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