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Умер Джон Висентин — гендиректор Xerox Holdings

Умер Джон Висентин — гендиректор Xerox Holdings

«Уважаемый лидер Xerox Holdings Corporation, заместитель председателя и генеральный директор Джон Висентин, скоропостижно скончался вчера из-за осложнений, вызванных продолжающейся болезнью», — говорится в опубликованном заявлении на сайте Xerox.

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