Гастроэнтеролог предупредил о развитии деменции и депрессии из-за болезни печени

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. Печеночная энцефалопатия, возникающая в результате воспалительного процесса, может привести к деменции и депрессии, рассказал «ФедералПресс» гастроэнтеролог Никита Харлов.
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