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Гороскоп

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Эти знаки зодиака в браке не уважают и не ценят любимого человека

Брак подразумевает наличие любви и уважения между людьми. Обычно все обращают внимание на чувства между партнерами и упускают из виду насколько один из них готов идти на компромиссы и уважать точку зрения своей половинки.

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