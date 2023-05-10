Эти знаки зодиака в браке не уважают и не ценят любимого человека

Брак подразумевает наличие любви и уважения между людьми. Обычно все обращают внимание на чувства между партнерами и упускают из виду насколько один из них готов идти на компромиссы и уважать точку зрения своей половинки.
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