Офицеров НАТО разнесли под Харьковом, жесткое решение Путина по СВО, тайный поставщик ВСУ: что будет дальше

Инсайдеры сообщили о возможном решении Кремля уничтожить энергетику Киева и закончить военную операцию по-жесткому, информация об ударе ВС РФ по офицерам НАТО в Харькове, помощь Индии Вооруженным силам Украины — такие темы стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
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