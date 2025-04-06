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Добрый Мир

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Офицеров НАТО разнесли под Харьковом, жесткое решение Путина по СВО, тайный поставщик ВСУ: что будет дальше

Офицеров НАТО разнесли под Харьковом, жесткое решение Путина по СВО, тайный поставщик ВСУ: что будет дальше

Инсайдеры сообщили о возможном решении Кремля уничтожить энергетику Киева и закончить военную операцию по-жесткому, информация об ударе ВС РФ по офицерам НАТО в Харькове, помощь Индии Вооруженным силам Украины — такие темы стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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