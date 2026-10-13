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Глобальная реклама: бизнес готовит правила для AI, а Apple пересматривает блокировки

Глобальная реклама: бизнес готовит правила для AI, а Apple пересматривает блокировки

Бизнес создает общий стандарт для взаимодействия с AI-агентами Пенсильвания готовит правила маркировки вводящей в заблуждение нейрорекламы Apple тестирует возможное смягчение блокировки рекламных технологий в Safari Netflix может сократить около 5% сотрудников Рекламные агентства начинают тестировать кампании на «синтетических аудиториях» Суд остановил телерекламу администрации Трампа Британская платформа предлагает таргетировать рекламу по эмоциональному состоянию аудитории Adobe стала партнером по ИИ-маркетингу в теннисе США: Meta*, Walmart и Stripe создают общий стандарт для взаимодействия бизнеса с AI-агентами Meta* и разработчик корпоративных AI-решений Sierra вместе с Shopify, Stripe, Walmart, Genesys и другими компаниями начали разработку открытого стандарта Personal Agent Protocol.

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