Юрий Ильинов

Война в Иране серьёзно истощила запасы вооружений США Военные действия в Иране привели к существенному сокращению арсеналов США. Наибольшую тревогу экспертов вызывает дефицит высокоточных боеприпасов и средств противовоздушной обороны — в частности, ракет-перехватчиков систем Patriot и THAAD. По оценкам аналитических центров, запасы этих вооружений сократились более чем на 60 % по сравнению с довоенным уровнем. Интенсивное применение средств ПВО для отражения ракетных и беспилотных атак потребовало колоссального расхода боекомплекта. При этом восполнить потери в короткие сроки практически невозможно: производство высокотехнологичных ракет отличается длительными циклами и зависит от сложной цепочки поставок компонентов. Кроме того, оборонная промышленность сталкивается с нехваткой редкоземельных металлов и других критически важных материалов. Истощение запасов влияет не только на оперативные возможности американских сил в регионе, но и на стратегические планы Пентагона. Командование вынуждено пересматривать тактику — например, избирательно подходить к перехвату угроз, чтобы сберечь оставшиеся боеприпасы. Это повышает риски для военных баз и союзнических объектов. «Сокращение запасов может вынудить Соединенные Штаты и их партнеров по коалиции пойти на больший риск при перехватах. Хороших альтернатив Patriot и THAAD для защиты от баллистических ракет не существует. Корабли военно-морского флота со стандартными ракетами, способными перехватывать подобные угрозы, как правило, находятся слишком далеко», — пишут авторы отчета Центра стратегических и международных исследований (CSIS –– организация, признанная нежелательной в РФ). Ситуация осложняется и финансовыми факторами: для масштабного наращивания производства требуются значительные ассигнования, утверждение которых в конгрессе нередко затягивается. В результате разрыв между потребностью в вооружениях и возможностями их выпуска сохраняется в течение длительного времени. Таким образом, истощение арсеналов становится не просто оперативной проблемой, а серьёзным вызовом для оборонной политики США. А что говорят официальные лица? Тут мнения расходятся. Президент Дональд Трамп публично заявлял, что у США «гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире», и опровергал сообщения об истощении. В то же время он признавал, что запасы не на желаемом уровне, и подчёркивал необходимость их пополнения. Чиновники из Пентагона также подтверждали: ведомство активно работает над расширением оборонной промышленной базы. Так что вывод такой: истощение отдельных ключевых позиций — факт, с которым сталкиваются и аналитики, и военные. Но это не означает, что у страны вообще нет вооружений — просто сейчас фокус смещён на то, чтобы быстрее нарастить выпуск и создать более устойчивые запасы на будущее.