Вежливое польское ПВО «проводило» российскую ракету на Львов Ирэн ОрлонскаяВ ходе российской ракетной атаки по объектам и инфраструктуре Вооруженных Сил Украины, по оценке Министерства обороны Польши, одна из ракет пересекла границу и находилась над польской территорией в течение 39 секунд.