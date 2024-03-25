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Вежливое польское ПВО «проводило» российскую ракету на Львов

Вежливое польское ПВО «проводило» российскую ракету на Львов

Вежливое польское ПВО «проводило» российскую ракету на Львов Ирэн ОрлонскаяВ ходе российской ракетной атаки по объектам и инфраструктуре Вооруженных Сил Украины, по оценке Министерства обороны Польши, одна из ракет пересекла границу и находилась над польской территорией в течение 39 секунд.

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Комментарии
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АндрейБорков
Полякам пить меньше надо, тогда ракеты в Польшу &quot;залетать на 39 секунд&quot; перестанут!
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14 час.

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