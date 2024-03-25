Вежливое польское ПВО «проводило» российскую ракету на Львов Ирэн ОрлонскаяВ ходе российской ракетной атаки по объектам и инфраструктуре Вооруженных Сил Украины, по оценке Министерства обороны Польши, одна из ракет пересекла границу и находилась над польской территорией в течение 39 секунд.
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