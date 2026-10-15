Руководитель следственного управления Валерий Андреевич Липский и Министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Афраимович Кузюров вместе с сотрудниками возглавляемых подразделений приняли участие в посадке саженцев в Государственном природном заказнике «Голубые озёра» в Высокогорском районе.
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