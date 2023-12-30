Ярмарки выходного дня в Краснодаре в праздничные дни работать не будут: сегодня все открыты

Жители и гости города могут приобрести свежие фрукты для сервировки стола, овощи для салатов и других вкусных блюд, мясные и сырные деликатесы, полезную зелень, молочную продукцию и многое другое, сообщили в мэрии Краснодара.
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