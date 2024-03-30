В вузы Беларуси россияне смогут поступить по результатам ЕГЭ: условия Алиса БронскаяНа пресс-конференции министр образования Белоруссии, Андрей Иванец, объявил о возможности для российских абитуриентов начать поступление в белорусские университеты с этого года на основе результатов ЕГЭ, включая доступ к бюджетным местам.