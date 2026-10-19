Зарплата, начальник и стабильность: названы главные критерии выбора работы у жителей Твери. Что заставляет жителя Твери откликнуться на вакансию или принять оффер? Ответ на этот вопрос дали эксперты сервиса по поиску работы SuperJob, опросив экономически активных горожан и представителей компаний.