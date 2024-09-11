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Царьград

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Сотрудники Wildberries заявили об угрозах, потасовках мигрантов и наркотиках на складах

Сотрудники Wildberries заявили об угрозах, потасовках мигрантов и наркотиках на складах

По словам сотрудников маркетплейса, в таких условиях на складах создаются благоприятные условия для вступления мигрантов в незаконные формирования и секты.

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