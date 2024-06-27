Дочь Шукшиной сняла бюстгальтер для демонстрации своей атлетической фигуры

Мощная атлетическая фигура и без бюстгальтера - дочь Шукшиной показала себя во всей красе.Анна Трегубенко - дочь известной актрисы Марии Шукшиной, достигшая высоких результатов в бодибилдинге, показала исключительную и мускулистую фигуру, снявшись без бюстгальтера.