Федеральное агентство новостей №1

7 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Такого оборота (в этой "пиндосовской" авантюре!), - можно было и-ожидать (т.е., - "Кто угодно - только не ОНИ!")! По...«Нам предстоит на...
  • Елена Картавцева (Павленко)
    Законопроект об иноагентах - это всего лишь предлог. Майдан в Грузии , даже если отменить проект, не успокоится. Сцен...Активисты снова с...
  • Дмитрий Фактурович
    Пиндосы, по всему Миру, настроили биолаборатории для создания биологическое оружия, параллельно ищут на кого свалить ...Разведка США заяв...

The American Conservative: помощь Украине серьезно истощает запасы США

The American Conservative: помощь Украине серьезно истощает запасы США

Соединенные Штаты истощают свои запасы, продолжая помогать Украине. Объемы «поддержки» Киева уже превысили 32 миллиарда долларов, отметил репортер издание The American Conservative Брэдли Девлин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх