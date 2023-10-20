"Пусть ответят по закону": малолетних мигрантов предложено выдворить из страны за оскорбление губернатора

Поверьте, никто и ничего не сделает! В лучшем случае внесут вопрос в Госдуму, там быстренько за год-два его рассмотрят, отклонят, отправят на доработку ... И это будет продолжаться до тех пор, пока этот вопрос не коснётся детей наших "всенародно избранных", или пока за дело не возьмутся родители наших детей, то есть мы! Да, конечно, за это нам сидеть придётся! А тогда, делать-то чего!?

Елена Волкова

Вообще, что здесь делают семьи мигрантов азиатских республик? Приехал работать - работай, но семью привозить в Россию - это уже перебор! У нас своих хватает, чтобы ещё чужих содержать, да ещё и смотреть на их безнаказанные выходки! Хватит уже! Что за хрень творится без конца в России? Сколько уже можно говорить про это? Кому нужны рабочие - пусть их берёт и содержит отдельно от всех остальных, они приехали работать и вывозить из страны наши деньги - этого достаточно! А то кто-то наживается, а остальным за этих хапуг дерьмо приходится разгребать!