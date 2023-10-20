"Пусть ответят по закону": малолетних мигрантов предложено выдворить из страны за оскорбление губернатора

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Дети мигрантов из Таджикистана записали видеообращение для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Поверьте, никто и ничего не сделает! В лучшем случае внесут вопрос в Госдуму, там быстренько за год-два его рассмотрят, отклонят, отправят на доработку ... И это будет продолжаться до тех пор, пока этот вопрос не коснётся детей наших &quot;всенародно избранных&quot;, или пока за дело не возьмутся родители наших детей, то есть мы! Да, конечно, за это нам сидеть придётся! А тогда, делать-то чего!?
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3 час.
М
ММ
Отправить губернатора одного без охраны на встречу с этими детишками. Пусть исполнят свои обещания, глядишь и перевоспитают губернатор...
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1 час.
Елена Волкова
Вообще, что здесь делают семьи мигрантов азиатских республик? Приехал работать - работай, но семью привозить в Россию - это уже перебор! У нас своих хватает, чтобы ещё чужих содержать, да ещё и смотреть на их безнаказанные выходки! Хватит уже! Что за хрень творится без конца в России? Сколько уже можно говорить про это? Кому нужны рабочие - пусть их берёт и содержит отдельно от всех остальных, они приехали работать и вывозить из страны наши деньги - этого достаточно! А то кто-то наживается, а остальным за этих хапуг дерьмо приходится разгребать!
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48 мин.

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