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Царьград

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Украинский пленный: ВСУ занимались мародерством и пьянством, натовской техники мы не видели

Украинский пленный: ВСУ занимались мародерством и пьянством, натовской техники мы не видели

Очередной украинский военнопленный рассказал об уровне оснащения и зарубежной подготовки ВСУ.Пленный ВСУ из подготовленной на Западе 155-й бригады имени Анны Киевской рассказал о реальном состоянии дел в подразделении.

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