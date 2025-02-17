20-летний смолянин похитил у пенсионера 9 миллионов рублей (видео)

Суд в Смоленске, поддержав ходатайство следствия и прокуратуры, избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела В прошлом месяце житель Смоленска 20 лет, обманув пенсионера, похитил его денежные средства в размере более 9 млн руб.