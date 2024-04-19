Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Из гаража в мировые производители! Показываем российский завод HarzLab

Из гаража в мировые производители! Показываем российский завод HarzLab

    Молодой российский учёный уволился из крупного немецкого концерна, чтобы с нуля начать свой бизнес в России и запустил простое гаражное производство, привлёк партнёров и вырастил его до целого завода, продукция которого сегодня присутствует в 80 странах мира.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Молодец
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1 д.
Дмитрий Гурин
Ну сейчас 3Д печать на подъеме вот только как я понимаю он создает пока стандартные расходники а уже требуются совершенно новые и здесь без больших, даже гос. инвестиций не обойтись.
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17 час.

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