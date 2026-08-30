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Регионы России

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Власти Непала предупредили об угрозе новых наводнений

Власти Непала предупредили об угрозе новых наводнений

26 августа мощный поток воды с территории Китая хлынул в реку Бхоте-Коши, вызвав масштабный паводок в северных районах Непала.

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