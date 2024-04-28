Актрисе Пенелопе Крус исполнилось 50 лет

"Я приехала в Лос-Анджелес в 1994. Я не говорила по-английски. Я знала, как сказать только две фразы: "Как дела?" и "Я хочу работать с Джонни Деппом", - рассказывала Пенелопа Крус о начале своего покорения Голливуда.