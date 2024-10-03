Дизайнер Павел Стародубцев — про Артемия Лебедева, русский визуальный код и рыбные четверги

Экс-стратег студии Артемия Лебедева Павел Стародубцев рассказал «Снобу» о том, что такое хороший дизайн, возможен ли без него успешный бизнес, как от него зависит семейное счастье и ментальное здоровье россиян и чем интересен визуальный код современной России.