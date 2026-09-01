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Новости, события, факты

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Супермаркеты на Украине пустеют

Супермаркеты на Украине пустеют

Вот не хотел снова писать про Украину, надоела тема. Но события в последние дни развиваются столь стремительно, что прямо выбора нет.

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