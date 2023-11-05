Новые инициативы с самого верха: РПЦ призывает рожать от насильников.

МЕ Михаил Е После слов "...ВИЧ или СПИД…" можно дальше не читать. Это как бледная спирохета или сифилис, стрептококк или ангина... Мозг выжжен СПИД-толерантной пропагандой, которая еще при СССР внушала разделение разных стадий одной болезни.

Россиянин Служитель церкви ничего не говорил про запрет на аборт после изнасилования. Это автор статьи решил обмануть людей. На самом деле, аборт в случае зачатия при изнасиловании , предусмотрен законом. Да и вообще дело не доводится до беременности. Ставят специальный укол и все. В СССР был "Синестрол", если мне память не изменяет.