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Новые инициативы с самого верха: РПЦ призывает рожать от насильников.

Новые инициативы с самого верха: РПЦ призывает рожать от насильников.

  Сегодня в глаз с утра мне прыгнула новость об очередном чудесном высказывании служителей божьих,а конкретно Филиппа Ильяшенко, клирика храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе в интервью изданию «Подмосковье Сегодня».

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
После слов &quot;...ВИЧ или СПИД…&quot; можно дальше не читать. Это как бледная спирохета или сифилис, стрептококк или ангина... Мозг выжжен СПИД-толерантной пропагандой, которая еще при СССР внушала разделение разных стадий одной болезни.
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2 д.
Россиянин
Служитель церкви ничего не говорил про запрет на аборт после изнасилования. Это автор статьи решил обмануть людей. На самом деле, аборт в случае зачатия при изнасиловании , предусмотрен законом. Да и вообще дело не доводится до беременности. Ставят специальный укол и все. В СССР был &quot;Синестрол&quot;, если мне память не изменяет.
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1 д.
Владимир Соловьев
Речь идёт о том, что зародившуюся жизнь грех убивать. Об этом и в Коране говорится. НО статья направлена против церкви, это то же грех. Оставлять и не оставлять ребёнка женщине никто не приказывает, но если убьёшь абортом зародившуюся жизнь, совершишь грех. В СССР был сплошной атеизм, люди не ведали греха, делали аборты, совершали грех. Но не знавший, что &quot;совершает грех бит будет, но меньше, нежели тот, кто знал и грешил&quot; (Евангелие).
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1 д.

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