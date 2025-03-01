WSJ: Трамп приказал изучить возможность прекращения поставок оружия Украине

После завершившихся скандалом переговоров с Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп распорядился изучить возможность временного или полного прекращения поставок вооружений Украине, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источник среди американских чиновников.
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