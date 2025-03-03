ФСБ ликвидировала террориста, готовившего взрывы в московском метро и синагоге в Подмосковье

Преступник оказал вооруженное сопротивление, отметили в спецслужбеСотрудники ФСБ нейтрализовали террориста, который готовил взрывы в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.