ФСБ ликвидировала террориста, готовившего взрывы в московском метро и синагоге в Подмосковье

Преступник оказал вооруженное сопротивление, отметили в спецслужбеСотрудники ФСБ нейтрализовали террориста, который готовил взрывы в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
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