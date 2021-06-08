Кого награждали медалью «За взятие Берлина»

76 лет назад, 9 июня 1945 года в честь взятия Берлина Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За взятие Берлина», которая стала символом окончания самой кровопролитной в истории человечества войны и победы над фашизмом.
76 лет назад, 9 июня 1945 года в честь взятия Берлина Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За взятие Берлина», которая стала символом окончания самой кровопролитной в истории человечества войны и победы над фашизмом.
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