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Срок замены неисправных электросчетчиков в России станет короче

Срок замены неисправных электросчетчиков в России станет короче

Самостоятельно приобретать новый прибор и оплачивать его обязательную установку собственнику жилья не требуется С 1 января 2027 года в России вдвое сократится максимальный срок замены вышедших из строя электросчетчиков — с шести до трех месяцев.

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