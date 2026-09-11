Срок замены неисправных электросчетчиков в России станет короче

Самостоятельно приобретать новый прибор и оплачивать его обязательную установку собственнику жилья не требуется С 1 января 2027 года в России вдвое сократится максимальный срок замены вышедших из строя электросчетчиков — с шести до трех месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым