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На месте будущего сквера в районе площади Опаленной Юности продолжается работа по благоустройству

На месте будущего сквера в районе площади Опаленной Юности продолжается работа по благоустройству

На территории почти в 24 тыс. квадратных метров установят несколько образцов боевой техники. Это уже знакомый ноябрянам БРДМ-2, танк Т-55, который переехал с площади Памяти, «катюшу», гаубицы и многоцелевой истребитель МИГ-29.

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