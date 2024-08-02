В Ноябрьске на месте будущего сквера в районе площади Опаленной Юности продолжается работа по благоустройству

На территории почти в 24 тыс. квадратных метров установят несколько образцов боевой техники. Это уже знакомый ноябрянам БРДМ-2, танк Т-55, который переехал с площади Памяти, «катюшу», гаубицы и многоцелевой истребитель МИГ-29.